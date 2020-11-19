За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у ІІ кварталі 2020 року сукупні ресурси домогосподарства в середньому за місяць становили 11459 грн, у розрахунку на одну особу – 3924 грн.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Найбільшу питому вагу (86,9%) в структурі цих ресурсів займали грошові доходи. Негрошові доходи (натуральні надходження, субсидії та пільги безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг, пільги безготівкові на оплату інших послуг та товарів) становили 10,9%, використані заощадження та доходи від продажу нерухомості, особистого і домашнього майна – 2,2%.

Сукупні витрати домогосподарства в середньому за місяць склали 8216 грн, у розрахунку на одну особу – 2814 грн. На купівлю продовольчих товарів та на харчування поза домом члени домогосподарства витратили 4915 грн, на непродовольчі товари – 1782 грн, на оплату послуг – 1002 грн, на інші витрати (допомогу родичам, іншим особам, вклади до банків тощо) – 517 грн.