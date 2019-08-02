За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у 2018 році сукупні ресурси домогосподарства в середньому за місяць порівняно з 2017 роком збільшились на 2,4% і становили 10447 грн, у розрахунку на одну особу – 3578 грн.

Про це повідомляють у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.

Найбільшу питому вагу (84,4%) в структурі цих ресурсів займали грошові доходи. Негрошові доходи, тобто натуральні надходження, пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг становили 13,2%, використані заощадження – 2,4%.

Сукупні витрати домогосподарства в середньому за місяць зменшились порівняно з 2017 роком на 6,0% і склали 8780 грн, у розрахунку на одну особу – 3007 грн. На купівлю продовольчих товарів та на харчування поза домом члени домогосподарства витратили 4424 грн, на непродовольчі товари – 2491 грн, на оплату послуг – 1125 грн, на інші витрати (допомогу родичам, іншим особам, вклади до банків тощо) – 740 грн.