За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у І кварталі 2019 року сукупні ресурси домогосподарства в середньому за місяць становили 13006 грн, у розрахунку на одну особу – 4454 грн.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Найбільшу питому вагу (77,9%) в структурі цих ресурсів займали грошові доходи. Негрошові доходи, тобто натуральні надходження, пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг становили 12,1%, використані заощадження – 10,0%.

Сукупні витрати домогосподарства в середньому за місяць склали 12260 грн, у розрахунку на одну особу – 4198 грн. На купівлю продовольчих товарів та на харчування поза домом члени домогосподарства витратили 5244 грн, на непродовольчі товари – 4082 грн, на оплату послуг – 1290 грн, на інші витрати (допомогу родичам, іншим особам, вклади до банків тощо) – 1644 грн.