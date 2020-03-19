Новопризначений голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш задекларував автомобілі Land Rover Range Rover і Ford Transit Connect, а також 99,7 тис. середнього щомісячного доходу за 2019 рік.

Про це свідчать декларація за 2019 рік у Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Так, Труш задекларував 1 178 000 гривень доходу від заняття підприємницькою діяльністю та 17 642 гривні зарплати в Рогатинській районній державній адміністрації.

Його дружина Ірина заробила 144 876 гривень також в Рогатинській райадміністрації, отримала 500 гривень грошової винагороди і 7 561 гривню допомоги по безробіттю.

Дружина володіє житловим будинком (158,1 кв. м) і гаражем (52,4 кв. м) в Рогатині. У власності самого Труша немає нерухомості.

Труш задекларував два автомобілі: Land Rover Range Rover 2008 року випуску і Ford Transit Connect 2011 випуску.

Також він задекларував 150 тис. гривень готівкою, дружина – 450 тис. гривень.

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