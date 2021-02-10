У січні 2021 року суттєво підвищилась вартість енергоносіїв як для населення, так і для підприємств теплопостачання.

У ситуації, що склалася, КП «ТМТКЕ» не підвищуватиме тариф на послуги з централізованого опалення, але, на жаль у даний час, не може провести перерахунок вартості послуг, як це робилось у попередні місяці.

Перерахунок вартості послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води проводився у випадку, якщо вартість енергоресурсів, які використані у розрахунковому місяці для виробництва цих послуг, були нижчими від їх вартості, передбачених у діючих тарифах. У січні ціна на енергоносії є вищою ніж у встановлених тарифах, відтак проведення перерахунку спричинить підвищення вартості послуг для Споживачів.

КП «ТМТКЕ» проводить нарахування за централізоване опалення для житлових будинків, які не обладнані приладним обліком, на підставі планового тарифу 42,24 грн. на квадратний метр опалювальної площі, встановленого виконавчим комітетом Тернопільської міської ради для розрахункових кліматичних умов міста Тернопіль.

Вказаний тариф діє з листопада 2018 року і визначений для розрахункової температури зовнішнього повітря відповідно до ДСТУ, а саме середньої температури за опалювальний період мінус 0,2 градуси Цельсія.

По завершенні кожного місяця підприємство відповідно до Постанови КМУ

від 21 липня 2005 р. №630 здійснює корегування планового тарифу в залежності від фактичної середньомісячної температури зовнішнього повітря на підставі офіційний даних Гідрометцентру.

Середньомісячна температура у січні відповідно до даних «Гідрометеоцентру» становила мінус 2,223 градуси Цельсія, тож відповідно до вищевказаної Постанови вартість послуги з централізованого опалення у січні 2021 року складає

46 гривень 94 копійки за метр квадратний опалювальної площі.

Зазначимо, що через низьку температуру зовнішнього повітря у попередні роки вартість послуги також була доволі високою. Приміром, у грудні 2018 року вона становила 45,68 гривень за метр квадратний за температури мінус 1,68 градуси Цельсія , а у січні 2019 року – 51.55 гривень за метр квадратний за температури мінус 4,21 градуси Цельсія.