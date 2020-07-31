За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Тернопільщини, грошові витрати на харчування в середньому за місяць на одне домогосподарство в 2019 році збільшились у порівнянні з 2018 роком на 24,9% і становили 3878 грн.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

На купівлю м’яса та м’ясопродуктів домогосподарства спрямували 18,8% коштів, хліба і хлібопродуктів – 17,5%, молока, сиру та яєць – 13,6%, олії та жирів – 9,1%, овочів, включаючи картоплю – 7,8%, цукру, шоколаду та кондитерських виробів – 6,9%, фруктів – 6,6%, риби та рибопродуктів – 6,2%, безалкогольних напоїв – 6,0%, інших продуктів харчування – 3,5%.

Частка грошових витрат на харчування поза домом у порівнянні з 2018 роком зменшилась на 0,7 в.п. і склала 4,0%.