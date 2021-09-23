Скільки вчителів вакцинувалися на Тернопільщині від COVID-19

Майже 29 тисяч вчителів вакцинувалися на Тернопільщині.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Загалом рівень вакцинації становить 75%.

В усіх школах Тернополя провакциновані 80% вчителів. Відтак вони продовжуватимуть очне навчання. Втім, в окремих загальноосвітніх навчальних закладах області недостатній рівень імунізації. Від сьогодні старші класи таких шкіл перейдуть на дистанційне навчання. «Показник вакцинації є досить високий. Є низка громад, де не будуть функціонувати 1-2 заклади. Але за кілька днів вони розпочнуть свою діяльність, оскільки кількість вакцинованих кожного дня збільшується. Вчора ми мали понад 20 % закладів освіти, де було вакциновано від 73-78 % працівників», – каже Ольга Хома.

Від сьогодні усі заклади освіти працюватимуть у звичному режимі у таких громадах: Більче-Золотецька, Васильковецька, Великобірківська, Купчинецька, Підгаєцька, Теребовлянська та Тернопільська.

Додамо, під час дистанційного навчання педагогам можуть знизити заробітну плату. Таким чином вчителів мотивують до вакцинації. Втім, юристи стверджують, що така ініціатива уряду неконституційна.