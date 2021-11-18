За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 10-13 листопада 2021 року, 46% опитаних зазначили, що вже вакцинувалися (перше, або ж друге щеплення). 16% вказали, що готові вакцинуватися, 36% – не готові.

Важливо розуміти, що опитування відбувалося лише серед дорослого населення України, тоді як офіційна статистика кількості вакцинованих виводиться серед усього населення. За останній місяць зросла кількість тих, хто зробив щеплення (з 36 до 46%). Відносно більше тих, хто не бажає вакцинуватися, серед молодих респондентів.

55% підтримують обов’язкову вакцинацію представників певних сфер (вчителі, медики, державні службовці), 35% – проти цього. Заборону відвідувати громадські заклади без COVID-сертифікату або тесту підтримують майже 40%, проти – 53%. Заборону користуватися громадським транспортом підтримують майже 30%, натомість не підтримують – 65%.

Загалом обов’язкову вакцинацію представників певних сфер, а також перебування у громадських місцях лише з COVID-сертифікатом або тестом більше підтримують старші опитані, мешканці Києва і Центру, а також ті, хто мають щеплення або лояльні до вакцинації.

Майже три чверті опитаних (71%) вважають порушенням прав запровадження обмежень щодо невакцинованих людей. 26% – протилежної думки. Найбільше останніх у Києві, серед найстарших опитаних та тих, хто вже вакцинувався. При цьому 49% не підтримують політиків, які не вакцинувалися проти коронавірусу. 35% респондентів байдуже щодо цього. 14% – підтримують таких діячів. Найбільше противників політиків-антивакцинаторів серед жителів столиці, найстарших та тих, хто вже вакцинувався, або ж хоче зробити щеплення.

Дві третини респондентів (61%) вірять в те, що Україна здатна розробити власну вакцину від коронавірусу. 37% – не вірять. Найбільше тих, хто оптимістично оцінює можливості нашої держави щодо розробки вакцини, серед найстарших.

40% респондентів вважають, що ніхто не винен у зростанні захворюваності на коронавірус. Натомість кожен п’ятий (21%) звинувачує у погіршенні епідеміологічної ситуації людей, які відмовилися вакцинуватися. 15% звинувачують Міністерство охорони здоров’я. Президента, Кабінет Міністрів вважають винними 7-8%, місцеву владу – 2%. У самовільні причини зростання захворюваності частіше вірять ті, хто не хоче вакцинуватися. Натомість вакциновані та ті, хто мають намір це зробити, частіше звинувачують у зростанні епідемії тих, хто не має наміру щепитися від коронавірусу.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0. Терміни проведення: 10-13 листопада 2021 року