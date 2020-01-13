Чисельність незайнятого населення з числа жителів міської територіальної громади, що перебували на обліку в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості протягом 2019 року з урахуванням зареєстрованих на початок року склала 8284 особи.

Про це повідомляють у центрі зайнятості.

Станом на 1 січня 2020 року на обліку в центрі зайнятості перебували 2668 незайнятих громадян з числа осіб, що проживають на території Тернопільської ОТГ. З них статус безробітного мали 1285 осіб. Жінки складають 63% від загальної чисельності безробітних. Зменшився відсоток молоді до 35 років серед безробітних з 49% на 01.01.2019 року до 42,7% на 01.01.2020 року.

В результаті вжитих заходів активної політики зайнятості, за 2019 рік працевлаштовані (в т. ч. самостійно) 4116 незайнятих громадян, що проживають на території Тернопільської ОТГ.

Протягом 2019 року на громадські та інші роботи тимчасового характеру направлено 334 особи з числа жителів міської територіальної громади.