Протягом серпня 2020 року в Тернопільський міськрайонний центр зайнятості звернулися 264 особи, які проживають на території Тернопільської МТГ.

Як повідомляють у Центрі зайнятості, чисельність незайнятого населення, що перебували на обліку протягом січня – серпня 2020 року у міськрайонному центрі зайнятості, з урахуванням зареєстрованих на початок року, склала 7751 осіб.

Станом на 01 вересня 2020 року на обліку в центрі зайнятості перебували 4387 незайнятих громадян з числа осіб, що проживають на території Тернопільської, з них статус безробітного мали 2866 осіб. Жінки складають 62,0 % від загальної чисельності безробітних. Відсоток молоді до 35 років серед безробітних – 41,1%.

В результаті вжитих заходів активної політики зайнятості, з початку 2020 року працевлаштовані (в т. ч. самостійно) 2227 незайнятих громадян, що проживають на території Тернопільської МТГ.