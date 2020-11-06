Протягом жовтня 2020 року в Тернопільський міськрайонний центр зайнятості звернулися 325 осіб, які проживають на території Тернопільської МТГ.

Чисельність незайнятого населення, що перебували на обліку протягом січня – жовтня 2020 року у міськрайонному центрі зайнятості, з урахуванням зареєстрованих на початок року, склала 8435.

Станом на 01 листопада 2020 року на обліку в центрі зайнятості перебували 4052 незайнятих громадян з числа осіб, що проживають на території Тернопільської МТГ, з них статус безробітного мали 2458 осіб. Жінки складають 61,6 % від загальної чисельності безробітних. Відсоток молоді до 35 років серед безробітних на 01.11.2020 року – 41,6 %. В результаті вжитих заходів активної політики зайнятості, з початку 2020 року працевлаштовані (в т. ч. самостійно) 2640 незайнятих громадян, що проживають на території Тернопільської МТГ.