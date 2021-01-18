З лютого ціна на природний газ для населення становитиме 6 гривень 99 копійок за кубометр. Такий тариф діятиме до кінця опалювального сезону або до завершення карантину.

Кабмін затвердив державне регулювання цін на газ на період карантину та до завершення опалювального періоду. Втім, надалі ціну на газ визначатиме ринок, який запрацював з серпня минулого року.

«Споживачі в Україні опинилися в умовах ринку газу. Однак Кабмін прийняв рішення встановити державне регулювання цін на газ, яке діятиме, доки триватимуть карантинні обмеження. Після зниження тарифів на 30% ціна за куб буде меншою, ніж у 2018. Відтак уже з лютого мешканці Тернопільщини платитимуть 6,99 грн за куб газу. Нині понад 50 компаній в Україні пропонують послуги постачання газу. Кожен споживач може обрати собі постачальника», – розповів заступник начальника відділу паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження ОДА Михайло Гиренко.

Урядовці сподіваються, що витрати на природний газ в українців скоротяться щонайменше на 500 гривень і не перевищуватимуть 40% мінімальної зарплати.