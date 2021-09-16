До кінця опалювального сезону, тобто до травня наступного року, ціна на газ для населення залишатиметься незмінною. Наразі немає жодних підстав для підняття вартості голубого палива.

Про це повідомила заступниця директора департаменту архітектури, містобудування, ЖКГ та енергозбереження ТОДА Софія Близнюк.

– З першого травня цього року Уряд запровадив автоматичне переведення всіх споживачів на базові річні тарифи на газ, – зауважила Софія Близнюк. – На сьогодні річні тарифи на газ для населення коливаються в межах 8-9 гривень. Якщо б не було запроваджено річних базових тарифів, то населення було б змушене купувати газ за 20-21 гривню. Українці будуть забезпечені стабільною ціною на газ до кінця опалювального сезону. Для споживачів, яких обслуговує «Тернопільоблгаз» – це 9 гривень за кубічний метр. Для підприємств «Теплокомуненерго» вартість газу, який використовується для виробництва теплової енергії для населення становить 7,42 гривні. Зараз проходять перемовини Уряду, Міністра регіонального розвитку з мерами міст в частині того, щоб тарифи залишилися на рівні минулорічного опалювального сезону. Централізоване опалення в області має лише Тернопіль, і то не всі будинки, а 750 будинків. Інші споживачі відключені і користуються природнім газом, тобто для якого встановлена річна базова ціна.

Для споживачів, які використовують багато газу Софія Близнюк рекомендує перейти до іншого постачальника, який продає газ за 8 гривень.

– В середньому квартира на індивідуальному опаленні в найхолодніші місяці споживає 200-300 кубів газу, тобто на 2700 гривень, – каже Софія Близнюк. – Можемо рекомендувати споживачам перейти на більш дешевого постачальника – на сьогодні це «Нафтогаз України», який здійсню поставку газу за 8 гривень. Перейти можна через особистий кабінет, через банки: Приватбанк, Тасбанк, ПУМБ, Ощадбанк, через додаток «Дія». Таким чином при споживанні 300 кубічних метрів можна зекономити 300 гривень в місяць. Якщо брати приватні домогосподарства, то є будинки де споживають 500-700 кубів газу в місяць. Для них це буде суттєва економія. Хорошим бонусом у цього надавача послуг є те, що при оплаті до 15 числа діє знижка 1 відсоток. Якщо це 500 кубів газу, то буде 500 гривень економії плюс 50 гривень знижка від постачальника.