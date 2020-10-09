Оптимістичні прогнози щодо тарифів на воду у наступному році озвучили у міській раді.

На черговому засіданні виконавчого комітету затвердили Інвестиційну програму комунального підприємства «Тернопільводоканал» на 2021 рік. І під час розгляду цього проекту рішення заступник міського голови Владислав Стемковський зауважив, що інвестиційна програма необхідна для того, щоб зробити розрахунок дохідної і видаткової частини підприємства на наступний рік і розрахунок тарифу.

– За нашими прогнозами, якщо вартість електроенергії не зміниться, то, виконуючи дану програму, залучаючи кошти міжнародних фінансових інституцій, у нас тариф на наступний рік на послуги водопостачання і водовідведення змінюватися не повинен. Але це тільки при умові, якщо не зміниться вартість електроенергії, яка складає близько 45% собівартості структури витрат підприємства.

Щодо самої інвестиційної програми, то КП «Тернопільводоканал» для відновлення основних засобів планує залучати, як амортизаційні відрахування, так і кошти Світового банку у рамках проекту «Розвиток міської інфраструктури-2».

– Амортизаційні відрахування на систему водопостачання на наступний рік складають 3 мільйона 347 тисяч гривень, – розповів Владислав Стемковський. – Зокрема, запланована реконструкція свердловин Тернопільського водозабору, будівництво станції пом’якшення води, реконструкція водопроводу на проспекті Злуки, придбання портативного ультразвукового витратоміра, придбання катка для проведення робіт з асфальтування. Зрозуміло, що вказаної суми на ці проекти буде недостатньо, тому будуть також залучені кошти Світового банку. На заходи з водовідведення з амортизаційних відрахувань передбачено 3 мільйони 806 тисяч. Заплановані такі заходи: реконструкція камери переключення КНС №9 із заміною запірної арматури, придбання напівпричепа з маніпулятором, реконструкція біологічних ставків, реконструкція каналізації на проспекті Злуки та інші. Для цього також будуть залучені 26 мільйонів гривень в рамках проекту «Розвиток міської інффраструктури-2».

Ольга Трач