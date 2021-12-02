Підприємства, які виробляють теплову енергію та надають послуги у сфері теплопостачання щороку повинні переглядати тарифи. Це вимога діючого законодавства.

Відповідно до цієї вимоги КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» подало на розгляд виконавчого комітету міськради тарифи для всіх категорій споживачів, які діятимуть із 1 грудня 2021 року до 30 листопада 2022 року. Поданий документ розглянули на черговому засіданні першого грудня.

Відповідно до пропозицій підприємства, вартість тепла та гарячої води дорожчає для населення, бюджетних установ та інших споживачів. Бюджетні установи та інші споживачі платитимуть більше за послуги теплопостачання вже з першого грудня цього року. Щодо населення, то зараз вартість тепла і гарячої води залишиться незмінною. Зміниться вона після закінчення опалювального сезону – у травні наступного року.

– За поданими розрахунками КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» обгрунтований тариф для населення становить понад 2100 гривень за гігакалорію, – каже Сергій Надал, міський голова. – Розуміючи відповідальність перед людьми, що ми не можемо піднімати зараз тарифи, і є Меморандум між «Нафтогазом», органами місцевого самоврядування і Урядом, ми приймаємо це рішення, зобов’язавши підприємство застосовувати понижуючі коефіцієнти, тобто брати не повний тариф, а той, який діє зараз. Ми зменшуємо плату для населення зараз, перенісши частину плати на наступні періоди протягом року.

Начальник КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак пояснив, що з грудня для населення плата буде складатися з двох частин. При цьому загальнорічна плата не змінюється, але частина плати із зимових місяців переноситься на весняно-літні. Тоді вона збільшиться на 7 гривень в місяць за кожен метр квадратний.