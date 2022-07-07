До 31 липня тарифів на тепло та гарячу воду підвищувати не будуть.

Про це Суспільному розповів заступник начальника служби збуту теплової енергії “Тернопільміськтеплокомуненерго” Андрій Мельник.

За його словами, це пов’язано з тим, що уряд продовжив державне регулювання ціни на газ.

“З першого червня вартість послуг з постачання теплової енергії повинна була збільшитись. Але уряд продовжив державне регулювання цін на газ. Таким чином виконком міської ради вирішив продовжити дію існуючих тих тарифів на червень і липень. Тобто, в Тернополі тарифи діятимуть з пониженим коефіцієнтом ще до 31 липня 2022 року. У цьому році вартість теплової енергії коштувала 1085 гривень за гігакалорію. Крім цього, кабмін прийняв станову, згідно з якою газ для виробництва теплової енергії для всіх категорій став однаковим. Тобто, газ для виробництва теплової енергії та гарячої води для бюджетних організацій знизився вдвічі. Так само тариф на теплову енергію у них знизився і діятиме до 31 липня 2022 року. Вартість теплової енергії прямо пропорційна ціні газу. Відповідно, якщо вартість на енергоносії та на газ буде збільшуватись, то це вплине і на вартість послуги постачання”, – каже Андрій Мельник.