Скільки платитимуть тернопільські школярі за проїзд під час канікул

03/01/2019 Розмір тексту:

Впродовж року учні їздять у громадському транспорті Тернополя, сплачуючи 50% вартості. На час зимових канікул, які триватимуть від 2 до 18 січня, для тернопільських школярів вартість проїзду у тролейбусах залишилася такою ж як і у навчальний період. А саме, при наявності соціальної карти тернополянина категорії «Учнівська» вартість проїзду для школярів складає 2 гривні 50 копійок.

Вартість проїзду для учнів у маршрутках на час канікул становить 6 гривень, тоді як у навчальний період при наявності електронного квитка школярі сплачують за проїзд 3 гривні. Якщо електронний квиток «Соціальна карта тернополянина» відсутній, то при готівковому розрахунку школяр оплачує повну суму проїзду – 6 гривень у тролейбусі та 7 гривень у маршрутці. Здешевити поїздку у громадському транспорті Тернополя можна придбавши неперсоніфікований проїзний квиток тривалого користування. Анкету на виготовлення карти «Учнівська/Студентська» можна подати онлайн на сайті fayna-karta.te.ua.

При виникненні скарг на роботу перевізників варто звертатися в управління транспорту, комунікацій та зв’язку за адресою вул. Коперника,1 (4-ий поверх, телефон 521514). Звертаючись, слід зазначити час поїздки, номер маршруту та номер громадського транспорту.