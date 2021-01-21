Нацкомісія з питань регулювання енергетики і комунальних послуг схвалила зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів.

Це стосується насамперед тих компаній, у яких тарифи були суттєво вищими, аніж у середньому в Україні.

Зміна тарифів на розподіл газу відбулася у невеликих компаніях. Серед них – ПрАТ «Тернопільгаз», – повідомив директор департаменту містобудування, архітектури та енергозбереження області Володимир Харченко. Зниження тарифів склало 5%-30%.

«Споживачам нараховують плату на послугу з розподілу газу. Тариф на послугу з розподілу встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Постанова НКРЄКП від 16 грудня 2020 року для «Тернопільгазу» затверджений тариф на рівні 2,60 коп. з ПДФ за один метр кубічний, постановою від 30 грудня для «Тернопільміськгаз» цей тариф встановлений на рівні 1,6 коп. На виконання рекомендацій Уряду, НКРЄ на своєму засіданні 19 січня 2021 року ухвалила рішення щодо змін в оплаті за розподіл газу на рівні 2,15 коп. за кубічний метр».

Додамо, до кінця карантину або опалювального періоду діятиме гранична ціна на газ для населення на рівні 6,99 коп. за кубометр. Таке рішення прийняв Кабмін через стрімке підвищення вартості газу в ринкових умовах.