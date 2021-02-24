Розмір плати за харчування та порядок нарахування батьківської плати в закладах дошкільної освіти Тернопільської міської ради затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету 24 лютого.

Прийняте рішення вступить у дію з першого березня 2021 року.

– Цим рішенням ми встановлюємо плату за харчування дітей у садочку з розрахунку на один день на цей рік, – пояснив Володимир Дідич, заступник міського голови. – Порівняно з 2020 роком вартість харчування не змінилася. А до переліку категорій, які харчуються безкоштовно ми додали ще одну: діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Всі попередні категорії зберігаються.

Вартість харчування на одну дитину в день становить від 26 до 35 гривень в день. Вона залежить від того, у якій групі та скільки часу перебуває дитина. Для молодших груп воно встановлено у сумі 26-28 гривень, для дошкільних – 33-35 гривень. Для дітей зареєстрованих, або батьки яких зареєстровані у Тернопільській міській територіальній громаді плата за харчування у ясельній групі коштує 18-20 гривень, у дошкільній 24-26 гривень. Половину вказаної вартості харчування оплачують батьки, у сім’ях яких троє і більше дітей віком до 18 років або до 23 років, якщо дитина навчається за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах. На час літнього оздоровчого періоду – з 01 червня до 31 серпня – батьківська плата збільшується на 10 відсотків. Ознайомитися із вартістю харчування, переліком пільгових категорій та необхідних документів для отримання пільги можна тут.