Скільки платитимуть батьки учнів школи мистецтв

14/12/2018 Розмір тексту:

Вартість батьківської плати у Тернопільському ліцеї №21-спеціалізованій мистецькій школі імені Ігоря Герети погодили у міській раді. Відповідне рішення прийняли під час чергового засідання виконавчого комітету.

– Просимо погодити з 1 жовтня 2018 року батьківську плату в класах з поглибленим вивченням мистецьких предметів Тернопільського ліцею №21-спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети Тернопілської міської ради Тернопільської області у розмірі 250 гривень, – зачитала рішення Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки. – Відвідують мистецькі заняття безкоштовно або платять половину зазначеної суми діти із пільгових категорій населення.

У документі вказано, що звільнені від батьківської плати діти, батьки яких загинули під час участі в АТО;

діти, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО; діти, батьки яких беруть участь в АТО; діти, батьки яких отримали інвалідність під час участі в АТО; діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування. Батьківську плату в розмірі 50% встановлено для учнів, офіційно зареєстрованим місцем проживання яких є Тернопіль та населені пункти, які включені до перспективного плану створення Тернопільської об’єднаної територіальної громади з центром у Тернополі та які приймуть рішення щодо входження до Тернопільської об’єднаної територіальної громади, а саме: найбільш талановитих дітей (2% від загальної кількості учнів); дітей, які мають батьків-інвалідів; дітей з малозабезпечених сімей; дітей-напівсиріт; дітей з особливими освітніми потребами; для другої дитини при умові навчання у закладі двох і більше дітей;

дітей, батьки яких є вчителями даного закладу освіти.

Ольга Трач