Скільки ОТГ уже створено на Тернопільщині

25/12/2018 Розмір тексту:

Тернопільщина втратила першість за кількістю ОТГ в країні, проте залишається лідером у реалізації адміністративної реформи, – зазначив начальник управління містобудування та архітектори ОДА Володимир Харченко. Наразі в регіоні створено 44 об’єднаних територіальних громад, у п’яти з них учора обирали голів і депутатів.

Нагадаємо, вибори відбулися у Білецькій, Настасівській, Копиченецькій, Монастириській, Купчинецькій ОТГ. Вибори проходили у двох міських і трьох сільських ОТГ: депутатів Копичинецької і Монастириської міських рад обирали за партійними списками; а до Білецької, Настасівської та Купчинецької: по одномандатних виборчих округах. Голосування тривало з 8.00 до 20.00. За словами спостерігачів, минули вибори без надзвичайних ситуацій. Щодо активності виборців, то вона перевищила 50 %.

За словами Віце-прем’єр-міністра Геннадія Зубка, реформу децентралізації наразі не оцінюють за кількістю створених громад.

«Нині акцент на якісних показниках: яку територію охоплюють громади, скільки людей об’єдналося. Адже саме у більших і сильніших громадах можуть реалізовуватися потужні інфраструктурні проекти. Відтак області лідери за покриттям громадами територій: Житомирська, Волинська, Дніпропетровська, Тернопільська, Чернігівська, Чернівецька».

Аутсайдером в українській децентралізації називають Київщину, Одещину, Кіровоградщину. За словами Геннадія Зубка, у цих регіонах створено найменше ОТГ. «Лідируючу позицію за кількістю ОТГ в державі Тернопільська область займала у 2015-му році. Тоді було створено 26 ОТГ, на той час найбільша кількість в державі. Наша область і нині дуже добре рухається в напрямку децентралізації. Маємо сформовані 44 громади, 20 з них можна віднести до категорії малочисельних – до 5000 осіб. Думаю, діючі громади ще будуть розширюватися, населені пункти зможуть приєднуватися до вже існуючих громад», – додав начальник управління містобудування та архітектури ОДА Володимир Харченко.

Найбільша ОТГ на Тернопільщині – Теребовлянська, у її складі понад 25 населених пунктів з центром у Теребовлі. Бюджет громади – понад 200 млн грн.

Софія Романська