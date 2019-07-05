Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у травні 2019 року становила 8133 грн, що на 18,4% більше, ніж у травні 2018 року.

Про це повідомляють у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 червня 2019 року становила 25,7 млн грн, з них 23,0 млн грн – на економічно активних підприємствах.

У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадає на підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (45,1%) і промисловості (37,3%).