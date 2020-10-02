Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у серпні 2020 року становила 9402 грн, що на 14,9% більше, ніж у серпні 2019 року.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 вересня 2020 року становила 32,9 млн грн, з них 30,2 млн грн – на економічно активних підприємствах.

У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадала на підприємства промисловості (43,0%) і транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (38,8%).