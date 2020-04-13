За результатами обстеження робочої сили середньомісячна кількість робочої сили віком 15 років і старше в 2019 році становила 465,1 тисяч осіб, з них у віці 15–70 років – 464 тисячі осіб, що на 1,2% більше, ніж у 2018 році.

У складі робочої сили серед осіб віком 15 років і старше 90,0% належали до зайнятих осіб, а решта 10,0%, відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП), класифікувалися як безробітні.

Рівень участі населення в робочій силі серед осіб віком 15 років і старше в 2019 році становив 53,1%, а серед осіб віком 15–70 років – 59,8%, що на 1% більше, ніж у 2018 році.

Кількість зайнятого населення віком 15 років і старше становила 418,8 тисяч осіб, з них у віці 15–70 років – 417,7 тисяч осіб, що на 6,9 тисяч осіб більше, ніж у 2018 році. Рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 47,8% населення відповідного віку. Серед осіб віком 15–70 років цей показник збільшився в зазначений період з 52,7% до 53,8%.

Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці

15–70 років, відповідно до методології МОП, становила по 46,3 тисячі осіб. Рівень безробіття (за методологією МОП) населення у віці 15 років і старше та серед осіб віком 15–70 років склав по 10,0%.

Такі дані оприлюднило Головне управління статистики у Тернопільській області.