Щорічно 1 жовтня в усьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН.

За міжнародною класифікацією, літньою особою вважається та, яка досягнула 65 років.

Як повідомляють у Головному управлінні статистики, на Тернопільщині на початок 2019 року проживало 161,7 тис. осіб у віці 65 років і старше, або 15,5% від загальної чисельності постійного населення області. У порівнянні з попереднім роком їх чисельність зменшилася на 887 осіб (0,5%). Серед населення зазначеного віку частка жінок становить 66,7%, чоловіків – 33,3%.

Рівень демографічного старіння населення в сільській місцевості (17,3%) значно вищий, ніж у міських поселеннях (13,3%).

Найбільша частка осіб у віці 65 років і старше в Монастириському (19,3%) та Чортківському (18,7%) районах, а найменша – в містах обласного значення: Тернополі (12,1%) та Чорткові (12,5%).

Станом на 1 січня 2019 року в області проживало 214 осіб у віці 100 років і старше (64 чоловіки та 150 жінок).