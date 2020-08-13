Протягом січня-липня 2020 року послугами служби зайнятості області скористались 34982 особи, з них 23274 отримали статус безробітного, що на 22% більше, ніж за відповідний період 2019 року.

Про це повідомив директор Тернопільського обласного центру зайнятості Василь Олещук.

За сприяння служби зайнятості Тернопільщини з початку 2020 року працевлаштована 12301 особа, з них 108 безробітних – з компенсацією роботодавцям витрат єдиного соціального внеску, 11 – відкрили власну справу, отримавши одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 1293 особи, після їх завершення 472 – отримали постійні місця праці.

1153 безробітних за спрямуванням служби зайнятості області проходили професійне навчання, 1042 – його завершили, з них 988 вже працевлаштовано. Також, 135 краян отримали ваучер на оплату навчання; 5 осіб підтвердили результати неформального навчання за професією кухар на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Під час карантину з 18.03 по 12.08.2020 в Тернопільську обласну службу зайнятості 10488 краян подали заяви на надання/поновлення статусу безробітного та на призначення/поновлення виплати допомоги по безробіттю (з них 1566 – електронною поштою, 156 – через портал «Дія», на особистому прийомі – 146 ( оскільки з 10.08.2020 відновлено відвідування Тернопільського міськрайонного центру зайнятості та районних філій ОЦЗ)).

Станом на 31 липня 2020 року на обліку в обласній службі зайнятості перебувало 12572 безробітних, що на 59% більше, в порівнянні з аналогічнім періодом минулого року. Серед них 47% проживають у сільській місцевості, 55% – жінки, третина – молодь віком до 35 років.

Допомогу по безробіттю отримували 10835 безробітних, її середній розмір у липні 2020 року – 3205 грн.