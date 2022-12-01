Польська мова популярна через близькість до нас цієї країни. Наші люди схожі за менталітетом, мови теж мають чимало спільного. Під час війни саме до Польщі поїхало за тимчасовим захистом кілька мільйонів українців. Від Тернополя до Варшави кілька годин їзди.

Польську легко вчити, а ще можна на її вивченні чимало заробити в Тернополі. Маємо на увазі як очні, так і дистанційні вакансії. Але потрібне глибоке знання мови, щоб отримувати гідну винагороду. Є кілька способів заробітку. Але спочатку вам треба вивчити польську хоча б до рівня B2. Це означає володіння вище середнього. Найкращим варіантом є онлайн-курси. Вони є навіть безкоштовні, але звичайно такий варіант не підходить для того, щоб зробити польську джерелом заробітку. Потрібно біля року, щоб вивчити мову до прийнятного рівня, декому менше часу, декому більше.

Підготовлено за підтримки маркетплейсу Букі

Щодо професій, то обирайте, що до вподоби:

перекладач;

вчитель;

репетитор;

викладач онлайн-курсів;

професіонал із озвучування роликів та фільмів;

копірайтер;

редактор.

Професії із знанням польської в умовах війни

За кожним із напрямків можна працювати онлайн. Це зручно і в період дії воєнного стану, і далі. Ви можете збільшити кількість учнів, викладаючи онлайн. Вам не треба буде їздити на роботу чи запрошувати студентів до себе. Обладнання мінімальне:

смартфон;

ноутбук;

гарнітура.

Рівень заробітної плати із знанням польської в Тернополі

Професія Заробітна плата, грн перекладач 15 000 вчитель 14 000 репетитор 14 000 викладач онлайн 15 000 редактор 17 000

*за даними сайту work.ua

Можна поєднувати роботу вчителя і репетитора або перекладача і редактора. Якщо ви вже мали такий професійний досвід або маєте знання кількох мов, це буде великий плюс. На вас швидше звернуть увагу за наявності рекомендацій. Непогано, якщо ви маєте ФОП.

Щоб стати успішним у цих професіях, головними є мовні навички, відповідний документ про освіту чи курси, так звані м’які скіли (ваші риси характеру, такі як вміння слухати, наполегливість, уважність, дипломатичність тощо). Ну і важливо мати відповідне безпечне та тихе місце для роботи та обладнання з доступом в Інтернет.

Щоб заробляти більше, просувайте себе. Шукайте роботу по всіх можливих каналах. Напишіть цікаве резюме, але не розписуйте його на 10 сторінок. Зробіть акцент на головному.

Якщо не вдалося знайти роботу швидко, не впадайте у відчай. Спитайте у знайомих, чи не бажають вони вивчити польську. Такий варіант просто ідеальний для набуття першого досвіду.

Якщо бажаєте займатися письмовими перекладами чи копірайтингом, ваша грамотність має бути ідеальною. А для роботи над усними перекладами важлива ще й правильна вимова. Краще пожити у Польщі кілька років, тоді вона буде бездоганна. І звичайно, дивіться фільми, ролики, польське ТВ. Заведіть друзів для спілкування польською мовою, щоб швидко покращити рівень.

Які якості потрібні, якщо бажаєте стати гарним перекладачем чи викладачем польської:

аналітичний склад розуму;

обізнаність у багатьох темах (для перекладача);

знання менталітету, культури, літератури поляків.

Перші переклади краще робити під наглядом більш досвідченого колеги. У бюро перекладів нерідко є посада молодшого перекладача. Шукайте такі вакансії. Але знадобиться деяка наполегливість, вміння презентувати себе та трохи часу. Якщо бажаєте бути вчителем чи викладачем, також знайдіть собі наставника. Для викладання бажано знати не лише саму мову, а й методику, вміти складати навчальні плани. Але найважливіше, звичайно, щоб вашим учням чи студентам було на уроках цікаво.