У п’ятницю, 26 липня, ЦВК остаточно підрахували 100% протоколів на позачергових параламентських виборах.

Уперше в історії незалежної України абсолютну більшість голосів отримала одна партія – президентська “Слуга народу” – 43,16%, повідомляє ТСН.

Загалом п’ятивідсотковий бар’єр подолали п’ять партій. На другій сходинці перебуває проросійська політична сила “Опозиційна платформа – За життя” з 13,05%, на третьому місці – “Батьківщина” з 8,18% голосів українців. До Ради також проходить “Європейська Солідарність” експрезидента Петра Порошенка (8,10%) та партія “Голос” Святослава Вакарчука (5,82%).

Таким чином в багатомандатному виборчому окрузі “Слуга народу” отримає в новій Раді за партійними списками 124 місця, “Опозиційна платформа – за життя” – 37, “Батьківщина” – 24, “Європейська солідарність” – 23 і “Голос” – 17.

До мандатів “Слуги народу” також приєднаються кандидати, що перемогли на мажоритарних округах – їх ще 130 осіб. Всього політсила буде представлена у парламенті монобільшістю – 254 депутатами.

Друга за величиною фракція партії “Опозиційна платформа – За життя” разом з мажоритарниками отримає 43 мандати.

У “Європейській солідарності” на мажоритарних округах перемогли два кандидати – загалом в Раді від політсили Петра Порошенка буде 25 депутатів.

“Батьківщина” також додасть до свого партійного списку двох представників (всього – 26).

У “Голосі” за мажоритаркою перемогли три кандидати. Таким чином політсила буде представлена ​​в парламенті 20 депутатами.

Також в Раду пройшли шість представників “Опозиційного блоку” і по одному депутату від “Свободи”, “Самопомочі”, партії “Біла Церква разом” і “Єдиний центр”.

Ще 46 переможців в одномандатних округах брали участь у виборах як самовисуванці.