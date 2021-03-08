Більше тисячі жителів Тернопільщини вже щепилися від COVID-19. Це переважно медичні працівники, які працюють з хворими на коронавірус. Також серед вакцинованих вже є громадські активісти, які виявили бажання щепитися.

Тернопільщина — на третьому місці в країні за кількістю проведених щеплень від COVID-19. Вакцинація проходить в усіх районах області. Наразі працює п’ять мобільних бригад. У складі кожної — лікар, дві медсестри та водій. “Мобільні бригади взаємодіють з сімейними лікарями. Якщо згідно маршруту та графіку вакцинації виявиться, що зафіксовано відмову або протипоказання до вакцинації у тих, які зареєструвалися, дозу вакцини можна використати для інших бажаючих людей. Мобільні бригади можуть провести щеплення іншим особам з метою зниження ризиків недовикористання вакцини з вже відкритих флаконів”, – зазначила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Додамо, у першій хвилі вакцинації щеплюють від COVID-19 медиків, які працюють з хворими на коронавірус, а також військовослужбовців, що беруть участь у бойових діях на Східній Україні.