Понад шістдесят тисяч жителів краю вже вакцинувалося від COVID-19.

Про це повідомила регіональна координаторка з вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва. Учора на Тернопільщині провели понад півтисячі щеплень.

Вихідними у Тернополі продовжили роботу центру масової вакцинації. Він діяв на вул. Злуки 45. Щеплювали людей препаратом CoronaVac. Для проведення процедури залучили 8 мобільних бригад.

“Наразі у нас працює один центр масової вакцинації. Він працює досить ефективно, вихідними відкритий з 9.00 до 16.00. Люди активно приходять щеплюватися. Це перш за все люди, які зареєстровані у додатку “Дія”. Завдяки роботі цього центру, кількість вакцинованих людей збільшується. Ми маємо запас вакцини CoronaVac. Деяких людей вже будемо щеплювати другою дозою. Проміжок між дозами цієї вакцини складає 28 днів”, – каже Марія Павельєва.

Загалом в області першу дозу вакцини отримали 61 734 особи. Щеплення проводять препаратами Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca. Для масової вакцинації застосовують CoronaVac.