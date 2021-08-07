З метою дослідження антропометричних характеристик населення області в листопаді 2020 року проведено опитування домогосподарств, які приймають участь у вибірковому обстеженні умов їх життя.

За даними обстеження 44,8% населення Тернопільщини у віці 18 років і старші мають нормальну вагу, 41,0% – надлишкову масу тіла, 12,2% – страждають на ожиріння; 0,8% – на крайнє ожиріння. Понижену масу тіла мають 1,2% населення області.

В області фізкультурою та спортом займаються не менше одного разу на тиждень 24,1% жінок та 36,3% чоловіків у віці 18 років і старші.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.