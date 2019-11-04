Через деякі зміни до порядку призначення субсидій, які Кабмін затвердив 20 жовтня, в регіоні дещо зросте кількість субсидіантів.

Загалом по області очікують близько 135 тисяч користувачів субсидій упродовж опалювального періоду.

Відтепер на субсидії не впливатиме наявність у домогосподарстві причепа до транспортного засобу. Відтак більше сільських жителів, які мали зареєстровані причепи, зможуть отримати субсидії.

«Загалом жителі краю із цієї категорії отримували субсидії у результаті рішення комісії. Проте багато людей причепи не вважали транспортними засобами і при поданні заяви і декларації про транспортні засоби, не вказували їх. І, на жаль, ми маємо переплати по субсидіях, які були призначенні до введення в дію цієї норми. Але закон зворотної сили немає, тому деякі люди змушені були повернути державі використанні субсидії. Але при вступі в дію нової редакції постанови причеп не буде братися до уваги взагалі», – зазначає директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.

Наразі близько 70 тисяч жителів області оформили субсидії та пільги на опалювальний період. Місцеві управління соціального захисту продовжують приймати звернення. Фахівці очікують цьогоріч близько 135 тисяч субсидіантів.

Софія Романська