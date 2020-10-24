Чисельність наявного населення у Тернопільській області, за оцінкою на 1 вересня 2020 року, становила 1034341 особу.

Упродовж січня-серпня 2020 року чисельність населення зменшилася на 4354 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення – 4524 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 170 осіб.

У січні–серпні 2020 року в області народилось 5144 дитини, що на 142 дитини менше, ніж у січні–серпні 2019 року. Упродовж січня–серпня 2020 року зареєстровано 9668 померлих, що на 495 осіб менше, ніж за відповідний період минулого року.