Понад 357 тисяч чоловіків і більше 406-ти тисяч жінок проживає на Тернопільщині.

Цю інформацію оприлюднив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, передає UA: Тернопіль. За його словами, загалом на підконтрольній Україні території проживає 37 мільйонів 289 тисяч осіб.

За словами Дмитра Дубілета, рахували людей за трьома джерелами: дані мобільних операторів, Держстату та Держреєстрів. Похибка може становити до трьох відсотків. Також Дубілет зазначив, що електронний перепис населення уряд планує провести до кінця 2020 року.

Методологію, за якою здійснили підрахунок населення має ще визнати Наукова міжнародна спільнота. Це експерти, які займаються питанням використання даних для оцінки населення. Розповів Суспільному завідувач відділу моделювання Інституту демографії та соціальних досліджень Володимир Саріогло. За його словами, дані проведеного дослідження можна використовувати, але відмовлятися від традиційного перепису не варто.