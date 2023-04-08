Недаремно кажуть в народі: “Скільки кумів, стільки й умів”. Ця приказка іноді справджується настільки, що висловлені думки з приводу того чи іншого факту, події чи явища різняться між собою настільки, що виникає просто абсурдна ситуація: кимось чорне називається таким, як є – чорним, а кимось – майже білим. Візьмемо, приміром, недавній матч кваліфікації до Євро-2024 між збірними Англії та України. Гра з розряду тих, які якнайшвидше хочеться забути – надто вже безпорадною виглядала в ній наша головна команда (не буду зараз перелічувати футбольні та навколофутбольні причини). Такою була думка українських уболівальників. З нею цілком узгоджується і оцінка гри нашої збірної, що її дав відомий тренер Мирон Маркевич: “Навіть по телевізору було видно, що наші вийшли заздалегідь приречені. Ніякої боротьби, одна картка за гру… Де таке в футболі є? Програйте, але щоб усі побиті пішли з поля. На фронті маса вболівальників воює, ультрас “Дніпра”, “Металіста”, я з ними на зв’язку. Я знаю, що вони всі дивилися матч, незважаючи ні на що.З такими командами стоячи нічого ти не зробиш. Англійці навіть не напружувалися сильно. Я чекав зовсім іншого. За рахунку 0:2 десь треба було характер виявити. Але якщо жодного удару за гру – важко на щось розраховувати”.

Це звучить майже як вирок у профнепридатності. Всім – і гравцям, і тренерському штабу. Та, виявляється, не все так однозначно. Інша, не менш шанована у футболі особа, оцінила гру у виконанні нашої збірної зовсім інакше: “Дуже радий, що вболівальники оцінили зусилля гравців… Мені сподобався підхід команди, і ми їдемо з гордо піднятою головою. Україна сьогодні показала гарну боротьбу”, – так оцінив матч у Лондоні колишній головний тренер збірної Андрій Шевченко, який був присутній на стадіоні “Вемблі” і працював експертом. Ця його експертна оцінка чомусь кардинальним чином розбігається з тією, що її дав вище Мирон Маркевич. Чому так? Обоє, думаю, дивилися матч в адекватному стані й попередньо нормально виспавшись. Обоє є безсумнівними авторитетами в футболі. Можливо, А.Шевченку було не зовсім коректно критично оцінювати роботу Р.Ротаня після своїх 0:4 від тієї ж Англії у чвертьфіналі Євро-2020? Можливо. Однак це – не причина, щоб вже зовсім безпідставно називати чорне білим.

Втім, до цього ми поступово звикаємо – і не лише у футболі…