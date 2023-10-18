Скільки кухонних ножів треба мати на домашній кухні

Очевидно, що одного (навіть дуже гарного) ножа на цілу кухню мало.

Будь-який професійний кухар скаже нам, що йому потрібна величезна кількість ножів, кожен із яких підходить для свого завдання.

Однак, чи потрібна така кількість ножів на наших домашніх кухнях? Очевидно, що ні.

Як завжди, наше завдання полягає у тому, щоби знайти ту саму золоту середину, що зазвичай і є правильною відповіддю на всі питання.

Що таке кухонна трійка

Практичний досвід давно підказав кулінарам, що на звичайній домашній кухні потрібно мати лише три ножі, завдяки яким ми зможемо перекрити майже 100% завдань. Як то кажуть: “Три – чарівне число!”

Але мало знати, скільки кухонних ножів нам потрібно. Не менш важливо розібратися – які саме ножі нам потрібні!

І ось тут ми хочемо запропонувати вам дещо нестандартний варіант вирішення проблеми. Справа в тому, що давно придумана, можна сказати – канонічна відповідь на запитання: “Які саме три кухонні ножі дійсно потрібні на домашній кухні?”

Але наш життєвий досвід говорить нам, що це – не єдина і, швидше за все, не найвірніша відповідь із усіх можливих.

Які три ножі є найважливішими на кухні? Стандартний варіант відповіді зазвичай виглядає так:

Шеф-ніж Універсальний ніж Маленький ніж для очищення овочів та фруктів

При цьому вказується, що шеф-ніж – найефективніший і найуніверсальніший з кухонних ножів. Він – справжній символ сучасної європейської кухні. У більшості кулінарних шоу ви побачите у руках шеф-кухаря саме цей великий кухонний ніж.

Деякі проблеми, пов’язані з використанням шеф-ножа на домашній кухні

Профі творять з шеф-ножем справжні чудеса. В їхніх руках він перетворюється на справжній кухонний комбайн!

Шеф-ножем можна різати, подрібнювати, шаткувати, товкти рукояттю, відбивати і розколювати обухом (міцності та ваги вистачить), згрібати широкою бічною частиною клинка! Він підходить для роботи з овочами, зеленню, рибою, м’ясом та багатьма іншими продуктами та інгредієнтами.

Правда тут є одне маленьке “але”: шеф-ножем слід навчитися правильно працювати. Саме вивчення хоча б базових технік виводить ефективність цього кухарського ножа на той дивовижний рівень, який нам так активно рекламують.

Наступне “але” шеф-ножа – його розміри.

Профі на своїх професійних кухнях легко (і з високою ефективністю) використовують кухонні шеф-ножі з довжиною клинка цілих 30 сантиметрів!

І високі навички, і розміри кухонь їм це цілком дозволяють.

До того ж, вони часто мають справу з такою кількістю продуктів і такими великими шматками, що такий розмір кухарського ножа для них цілком виправданий. Адже (при відомих навичках) такий великий клинок дійсно візьме на себе неабияку частину роботи, значно полегшить працю кухаря і навіть знизить його втомлюваність.

Але, повторимо, для цього вам потрібно буде спочатку навчитися цей чудо-ніж використовувати.

Та, на жаль, далеко не всі з нас є справжніми профі, не у всіх з нас великі кухні, та й порції у себе вдома ми зазвичай готуємо аж ніяк не гігантські.

Універсальний кухонний ніж – зручне вирішення багатьох проблем

І саме цю проблему покликаний вирішити другий ніж кухонної трійки – так званий універсальний ніж. Подивіться на фото, саме так у нас традиційно уявляють звичайний кухонний ніж. Тепер ми знаємо, що професійні кулінари називають його універсальним.

Як бачимо, універсальний ніж трохи менший (а значить і легший) чим шеф-ніж. Його клинок коротший, з ним простіше розвернутися на маленькій домашній кухні, його простіше контролювати, здійснювати точні рухи. Саме тому універсальний ніж менш вимогливий до навичок користувача.

До речі, через меншу вагу і більш скромні розміри саме цей ніж частіше полюбляють використовувати жінки. Та й підліткам користуватися ним на кухні набагато простіше.

Ще одна важлива “фішка” універсального ножа – його вужчий, чим у шеф-ножа клинок. Завдяки цьому, універсал добре справляється з нарізанням сиру, масла та інших подібних продуктів. Він просто менше в’язне в них. А значить, що купівля універсального ножа, в принципі, допоможе відкласти необхідність купівлі спеціального сирного ножа “в найдовшу шухляду”. Бо сирним ножем можна різати тільки сир, а ось можливості універсального кухонного ножа на цьому не закінчуються.

Коротше кажучи, хоч як це не парадоксально, головна перевага універсального ножа в його певній посередності. Може він і робить свою роботу гірше, чим спеціалізовані ножі, зате цим ножем можна робити практично все, що завгодно. Він справді універсальний. І дуже простий у використанні.

Ніж для чищення овочів та фруктів – малюк з великими можливостями

Останнім ножем у трійці зазвичай називають маленький ніж для очищення овочів та фруктів.

Це – невеликий кухонний ніж із лезом довжиною десь 10-12 см. Саме такий ніж відмінно підходить для будь-якої дрібної роботи. Наприклад, якщо вам потрібно порізати помідори чері або зняти плівку з м’яса, він цілком для цього підійде.

Зрозуміло, що для роботи з м’ясом є спеціальні філейні ножі. Але чи варто вам тримати такий спеціалізований ніж на кухні, якщо ви не м’ясник – питання окреме і відповідати на нього вам і тільки вам. Ми ж поки що обговорюємо питання про три ножі, відома універсальність яких дозволить вам не докуповувати додаткові спеціалізовані варіанти.

Отже, маленьким “овочевим” ножем, дійсно зручно знімати шкірку з картоплі, яблук чи цитрусових, видаляти насіння чи хвостики, нарізати якісь маленькі овочі та фрукти.

Завдяки легкості та скромним розмірам цей ніж легко дозволяє працювати їм на вазі, не задіявши обробну дошку. Коштують такі ножі досить дешево, та й на особливо дорогий овочевий ніж витрачатися, мабуть, не варто. Але на кухні він, безперечно, потрібен. Його легкість, маневреність і точність роблять цей маленький ніж часом просто незамінним.