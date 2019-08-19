Свято 1 вересня – не за горами.

У скільки батькам обійдеться зібрати до школи першокласника, журналісти Інтернет-телебачення МедіаТОР дізнавались у продавців на Центральному ринку Тернополя. Як виявилось – це недешево.

За костюм для хлопчика, штани і піджак, потрібно заплатити в середньому 700 гривень. Якщо ви бажаєте придбати “костюм-трійку” з жилеткою, то 900-1500 грн. Купити окремо штани можна за ціною від 300, піджак – від 500, сорочку – від 280 грн.

Найбільш популярні кольори форми для хлопчиків – синій і чорний, дуже рідко купують бордового кольору, – кажуть продавці. Зеленого – тільки як обов’язковий “дрес-код”, встановлений школою.

Шкільний сарафан для дівчинки коштуватиме 300-550 грн. Стильний костюм – 560 грн. Спідничка та штани – від 300, така сама мінімальна ціна на шортики, які теж купують до школи. Біла блузка вартує від 250 грн, з жилетом – 450 грн.

Спортивну форму можна придбати за 300 грн – на розпродажу, а за 500-800 купите нову модель.

Взути дитину в класичні туфлі зі шкірзамінника коштує 250-580 грн. Ціна за натуральну шкіру чи замш від українського виробника – 950 грн.

Найдешевший ранець для школярика вартує 450 грн, найдорожчий на ринку ми знайшли за 1300.

За канцелярське приладдя потрібно буде викласти ще близько 1000 грн. Зошити – від 2 грн, ручки – 2-25 грн, папка для зошитів – 25-50, щоденник – 35-110, кольорові олівці -5-150 грн.

Тетяна Бенедига, МедіаТОР