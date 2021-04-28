Набір продуктів, які традиційно освячують на Великдень, уже можна придбати на тернопільському центральному ринку та на ринку на вулиці Шептицького. До уваги покупців маленькі, середні і великі паски по різному оздоблені. Можна купити і пісну паску.

Чоловік, який продавав такий вид випічки пояснив, що вона не така солодка, а більше схожа на хліб, і що саме таку випічку називають паскою, а здобний, солодкий варіант – це бабка. Ціна пасок коливається від 25 гривень за маленьку, вагою 100-150 грамів, до 80 за велику, яка важить 500-550 грамів. Пісна паска коштує від 20 до 40 гривень. На багатьох прилавках на критому ринку на вулиці Шептицького продавали паски від київського виробника. Продавець зауважив, що вони спечені за італійською технологією і схожі на панеттоне. Їх вартість коливається від 27 до 80 гривень, а за кілограм такої паски треба віддати 150 гривень.

Особливий попит у ці дні на м’ясо-ковбасні вироби. Ковбаса домашня у вигляді кільця коштує 150-170 гривень за кілограм. Пропонують два варіанти виробу: м’ясо для такої ковбаси або подрібнюють на м’ясобуці або рублять ножем. Рублена – дорожча. Є великий вибір і варено-копчених ковбас. Так, «Довбуш» коштує 139 гривень за кілограм, «Шинкова» – 179 гривень, «Дрогобицька» – 187 гривень. Кілограм бочку коштує 120 -150 гривень, шинки – 180-240 гривень.

Десяток домашніх яєць коштує 30 гривень. Домашній кисломолочний сир продають за 70 гривень за кілограм. Ціна твердого сиру коливається від 140 до 200 гривень. Домашнє вершкове масло продають за 200 гривень за кілограм. Перед святами суттєво подорожчав у ціні хрін. Якщо ще минулого тижня три корінці можна було купити за 10 гривень, то зараз його продають по 15-30 гривень за пучок. У пучку може бути 3-5 корінців. Дехто продає і по 10 гривень за один корінець. Пучок барвінку коштує 10 гривень.

Для того, щоб підрахувати вартість цьогорічного великоднього кошика візьмемо такий набір продуктів: середню пасочку, вагою до 400 грамів (50 гривень), кільце домашньої ковбаси (85), палку варено-копченої ковбаси (95), які заважать приблизно по півкілограма, також по півкілограма шинки (120) і бочку (75). Додамо десяток домашніх яєць (30), по 300 грамів домашнього кисломолочного (21) і твердого сиру (60), 200 грамів домашнього масла (40), корінці хрону (20) і барвінок (10). При розрахунку беремо максимальні ціни продуктів, вказані у цьому тексті, і середню вартість паски і хрону. Ціни на продукти з ринку вказані станом на 27 квітня. Для того, щоб зібрати вказаний нами варіант великоднього кошика необхідно 606 гривень.

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