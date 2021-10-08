Відома блогерка Тетяна Пренткович @tanyaprentkovych не лише розганялася дорогами Києва на Porsche Panamera, а й показала усім свій Porsche Macan, розповіла про особисте життя, скільки коштує її одна сторіс, пропустила тему розлучення, відкрито заявила про секс-шоп та затизерила своє шоу і усе це у новому випуску YouTube-шоу «Тест-драйв Адониной».

«…Насправді, поки що це лише ідея… ми подумали що це буде круто! Інтерв’ю є багато різних. Вони всі класні. Але хотілось би чимось виділитися. І є тема сексу, яку бояться багато хто. І навіть вголос сказати «секс»…запросити публічних людей, з ними про це говорити…» – відповіла Тетяна на питання Ірини Адоніної, про що ж буде її новеньке YouTube-шоу!

Крім того, ведуча проекту, блогер Ірина Адоніна @i_adonina та запрошена гостя Тетяна Пренткович влаштували справжні змагання на автодромі «Чайка». Хто переміг і коли ми побачимо блогерку за кермом нового авто – відповіді на усі ці запитання ви знайдете у новому випуску.