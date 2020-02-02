Питання цінової політики передусім цікавить пересічних українців. Подорожчання завжди болісне для нашого народу. Воно й не дивно, адже дорогі медикаменти буквально розбивають сім’ї, які живуть на одну заробітну плату або пенсію. В аптеці неодноразово від бабусь похилого віку можна почути: «Та дешевше вмерти, ніж ті ліки купувати».

Журналісти “Номер один” зацікавилися цим питанням, і виявилось, що померти і справді дешевше, а ось відійти на той світ у повній амуніції, не так вже й дешево. Ціни на ритуальні послуги в Тернополі дізнавалися в експертів.

Питання смерті, можливо, не головне у житті, однак кожному з ним доведеться зіткнутися. У Тернополі є кілька установ, котрі готові надати свої ритуальні послуги в будь-яку пору доби. Одним з найбільших ритуальних закладів є Дім печалі на вулиці Микулинецькій. Його не можливо не побачити: величезна будівля з темним покриттям даху, а з вікон видніються домовини. Тут є три зали печалі, з яких і проводжають покійного в останню дорогу. Більше того, дана ритуальна служба надає абсолютно весь спектр послуг, які побажають родичі померлої людини, або ж вона сама хотіла так при житті. Це катафалки преміум-класу, копання могильної ями за допомогою техніки та навіть перепоховання останків із перекладанням у нову труну. Скільки ж коштує піти на той світ зі всіма почестями? Про це нам розповів головний економіст спеціалізованого комунального підприємства «Ритуальна служба» Юрій Тіцький.

«814 гривень – за копання могили»

– Почнімо з того, оскільки у нас поховання людини відбувається погребінням тіла у землю, то існують два способи копання могили – механізований, коли копає спеціальна техніка, трактор, і ручний, коли цим займаються гробарі. Механізований спосіб застосовується тоді, коли місце дозволяє розвернутися трактору, а коли відбувається копання, скажімо, однієї могили, де поруч знаходяться інші, то це роблять ручним способом. Копання могили 1,1 м ручним способом у літній період вартує 322 грн., 2,4 м – 1 329 гривень, механізованим способом 2,4 м вартує 814 гривень. Обидва способи є актуальними і майже однаково користуються попитом. В основному люди замовляють подвійні могили (чоловік і дружина).

Також існує послуга догляду за могилою. Коли родичі померлої людини перебувають далеко або виїздять за кордон, можна замовити й таку послугу. Її вартість – 194 гривні за одинарною та 381 гривня за подвійною могилою. Догляд відбувається після 40 днів, коли трішки осіла земля, квіти засохли, а вінки пожовкли. Тоді розчищається ділянка, а могила оббивається дерев’яною опалубкою.

– У прайсі Вашого підприємства є графа, де написано про перепоховання останків.

– Так, надаємо й такі послуги. Є випадки, коли поховану людину родичі бажають перевезти і поховати в іншому місті або ж забрати тіло за кордон. У дозволений законодавством термін, коли ще не почався процес розкладання тіла, з відповідними дозволами від міської ради, санепідемстанції та пакетом відповідних документів відбувається викопування могили. Після чого останки віддаємо родичам у тій самій труні, в якій і була похована померла особа. Така послуга вартує 122 гривні. Є послуга перепоховання останків із перекладанням у нову труну, це додатково вартує 172 гривні. Також надається нами подібна послуга, коли тіло вже повністю досягло розкладання і труна прийшла у невідповідність.

– Чи користується попитом послуга поховання у родинний склеп?

– На сьогоднішній день є два види гробівців (склепів). Раніше склепи будувалися таким чином, щоби занести труну, покласти її на відповідну нішу і все. Зараз такий спосіб також є, однак він вміщає у себе невелику кількість домовин. Здебільшого поховання у родинний склеп відбувається так: заноситься труна, ставиться на відповідну нішу, облаштовується дерев’яна опалубка і заливається бетоном. Таким чином бачимо куб із бетону, під яким тліє тіло людини і відбуваються всі біологічні процеси без нанесення шкоди середовищу, адже проламати бетон, пошкодити його вкрай важко.

У Підгородньому є гробівці і поховання без заливки – вони тримісні. Тоді труна не заливається, а лише закладається зашивкою цементного клею та плитки. Вартість поховання з заливкою становить 315 грн., без заливки – 203 грн.

«Автокатафалки різного класу»

– Чи надаєте Ви послуги спорудження гробівців?

– Так. Але це не настільки легкий процес, як здається людям. Щоби збудувати дану споруду, треба відвести немалу територію. Законодавством не передбачається виділення наперед території під поховання людини. Місце надається за фактом настання смерті. Гробівці ми будуємо без виділення наперед людині, але після смерті родичі можуть придбати його і вже поховати покійного у власному склепі. Ми будуємо комплекс гробівців, а не по одному. Є загальний процес будівництва. Вартість коливається від 60-ти до 70-ти тисяч. У Підгородньому є гробівці на три місця. На Микулинецькому кладовищі – по 1– 2 місця.

– Стосовно послуги катафалку що змінилося?

– Наша організація надає безліч транспорту, аби привезти тіло з дому в морг, з дому – в Дім печалі, з моргу – в Дім печалі. Залежить, що саме треба зробити і що хочуть родичі. Послуга автокатафалка типу «Мерседес» для перевезення труни додому замовника – 335 грн., для перевезення труни в морг і додому замовника – 450 грн. Якщо люди мають можливість самостійно привезти труну з тілом у Дім печалі, вони можуть це зробити самі. На кладовище покійну людину везуть нашим транспортом. Послуга автокатафалка типу «Фольксваген» для обслуговування похорону на новому кладовищі за межами міста в літній період вартує 477 гривень, на кладовищах у межах міста в літній період – 430 гривень. Цінова політика зростає в залежності від марки автомобіля, який надаватиме послуги. Стосовно залів, то у нас їх є три, де спокійно люди можуть попрощатися з померлим. Температура у всіх дозволяє не пришвидшувати моменту розкладання тіла. Зали досить просторі, відповідно запах швидше «тікає». Великий зал коштує 55 грн. за годину, малі – 45 грн/год.

– Чи надається послуга бальзамування тіла?

– Ні, такої послуги ми не надаємо. У нас є контакти людей, які цим займаються. При бажанні родичів ми їх надаємо. Наполягати на тому, щоб у будинку печалі знаходилися лише забальзамовані померлі, ми не можемо. Але якщо родичі не одразу ховають померлу людину, то щоби зберегти тіло в кращому стані, ми просимо скористатися цією послугою. Бальзамування забезпечує більш-менш нормальний вигляд тіла та усуває трупний запах, який є неприємним та отруйним. Вартості цієї послуги назвати не можу.

«У Тернополі крематорію немає»

– Чи можна сьогодні претендувати на поховання на Микулинецькому кладовищі?

– Микулинецьке кладовище переповнене, п’ять років тому закінчилися місця, як і, до речі, у Підгородньому. Виділялися ще деякий час сектори, але зараз про розширення говорити не можна. Людей ховають там, де є запасні могили (сімейні поховання). Є кладовища поблизу села Довжанка, де є місце і досить площі.

– Чи можна припустити, що у Тернополі будуть проводити кремацію покійників?

– Я погоджуюся з тим фактом, що поховання в землю – це негативний вплив на навколишнє середовище та й дуже велика територія відведена для цього. Однак, на мій погляд, навряд чи кремація буде у нас. Безліч причин може знайти церква. Для спалювання тіла необхідно мати велику територію з відповідною правильно спроєктованою будівлею. Навряд чи у Тернополі це започаткують.

– Насамкінець нашої розмови розкажіть про цінову політику на аксесуари для поховання.

– Найпростіша звичайна труна вартує 1280 гривень, всередині вона оббита тканиною. Найдорожча може бути і за 15 тисяч гривень. За 12 років моєї роботи бачив різне, інколи є замовлення, які сягають надзвичайно великої суми. Це коли домовину зроблено з дорогого дерева, вона покрита відповідно високоякісним лаком, всередині – шовк або інші не менш дорогі матеріали. Хрести коштують від 315 до 925 гривень. Вінки – від 90 до 850 гривень, стрічка на вінок – 20 гривень.

На завершення пан Юрій додає, що за весь час відколи він працює вже звик до всього. Робота у такій сфері важка морально, особливо, коли ховають дітей або молодих людей, коли, сидячи у кабінеті, чуєш похоронний марш і відчай батьків або крики дітей. Однак це робота, переконує він, і у такій сфері треба мати сталеві нерви. Отже, ритуальні клопоти – справа важлива і не з дешевих, тому, як кажуть старші люди, треба бути готовим до всього…

Соломія Вершигора, Номер один