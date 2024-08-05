Ціна за незаконний перетин кордону, згідно слів порушників державного кордону, зокрема, переправа через річку Тису, коливається від 5 до 15 тисяч доларів. Все залежить від місця переправи та групи переправників.

Про це Новини.LIVE розповіла речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

За її словами, на початку війни переправники інструктували своїх клієнтів таким чином, щоб ті нікому не говорили, де будуть намагатися незаконно перетинати кордон. Тому рідні загиблих на Тисі чоловіків могли не знати, що вони загинули у цій річці.

“Бувало і навпаки, переправники запевняють у безперешкодному перетині кордону у пункті пропуску. Або ж десь на рівнині, через що така висока ціна послуг — 5-15 тис дол. Тримають людину день-два-три. Буває і місяць. А потім приводять до річки і кажуть: варіант тільки один — або річка, або зараз вас зловлять прикордонники”, — розповіла Федорова.

За словами речниці, переправники виманюють у чоловіків гроші, а от результат чи якісь гарантії не дають. Вона ще раз нагадала про небезпеку гірської річки, глибина якої подекуди сягає 15 метрів.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії до України у водах Тиси загинуло 37 чоловіків. Водночас ця цифра може бути більшою, оскільки не завжди вдається знаходити тіла.