Скільки коштує лікування від COVID-19 у тернопільських лікарнях?

У лікарнях Тернополя наразі перебуває 132 хворих на COVID-19. 26 з них – на кисневій масці, 20 – на кисневих концентраторах, один пацієнт підключений до апарату ШВЛ.

Загалом у лікарнях міста для хворих на коронавірус розгорнуто понад триста місць. Більше половини ліжок залишаються вільними, – заначив начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак. Базові ліки від COVID-19, які передбачені МОЗ, пацієнти отримують безкоштовно.

«Ті медичні препарати, які є в національному переліку лікарських засобів, закуповуються нашими лікувальними установами, пацієнти, які перебувають на стаціонарному лікуванні, абсолютно безкоштовно отримують ці ліки. Якщо говорити про засоби індивідуального захисту, то постійно лікувальні установи міста поповнюють засоби індивідуального захисту і мають місячний запас потреби засобів індивідуального захисту. У міській дитячій лікарні завжди є більший запас, рекомендований міністерством охорони здоров’я, трьохмісячний запас».

Додамо, на Тернопільщині за попередню добу лабораторно підтвердили 280 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зареєстрували 2 летальних випадки: чоловік 80 років у Заліщицькому районі та жінка 79 років у Борщівському районі. Подолали хворобу у нашому краї понад 25 тис. людей.