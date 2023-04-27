Зміни до бюджету Тернопільської громади внесли на черговому засіданні виконавчого комітету 26 квітня.

Зміни стосуються видаткової частини бюджету на суму понад 163 мільйонів гривень. Ці кошти утворилися за рахунок залишку вільних коштів у розмірі 105 мільйонів гривень та збільшення дохідної частини у розмірі 58,4 мільйона гривень.

На що будуть витрачені вказані кошти розповіла начальниця фінансового управління Надія Кучер.

– На реалізацію програми обороноздатності і військових формувань спрямовуємо 10 мільйонів гривень, – сказала Надія Кучер. – На заходи з тероборони – 11 мільйонів 550 тисяч. Із них числі за рахунок коштів міського бюджету – 10 мільйонів і за рахунок субвенцій, які надійдуть від ОТГ – 1 мійльон 550 тисяч, які будуть витрачені на пошиття літньої військової форми. 10 мільйонів направляємо на поповнення резервного фонду, 200 тисяч гривень – Херсонській міській територіальній громаді для ліквідації пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури. На розробку схем планування та забудови – 950 тисяч, на фінансову підтему комунального підприємства «Еней» – 1 мільйон 750 тисяч, на реалізацію програми «Здоров’я громади» – 6 мільйонів 633 тисячі. Із них – на поточний ремонт приміщення поліклініки лікарні №2 – 2 мільйони, на поточний ремонт даху стоматполіклініки – 500 тисяч, на ремонт пандуса приймального відділення лікарні №3 – 33 тисячі, на капремонт реанімаційного відділення лікарні швидкої допомоги – 3 мільйони, на придбання наркозно-дихального апарату для лікарні швидкої допомоги – 1 мільйон, на придбання повітряних стерилізаторів для стоматполіклініки – 100 тисяч гривень.

Окрім цього, у бюджеті передбачили 1 мільйон 133,1 тисячі гривень на проведення поточних ремонтів об’єктів комунальної власності. На експлуатацію і технічне обслуговування житлового фонду – 17, 3 мільйона. З них – на капремонт покрівель – 15,8 мільйона. На благоустрій міста – 56, 4 мільйона в тому числі на поточний ремонт прибудинкових територій та між квартальних проїздів – 41,4 мільйона. На поточне утримання парків міста – 3,3 мільйона, на ремонт фонтанів – 1,7 мільйона. На внески до статутного капіталу суб’єктів комунальної власності міста виділили 24,2 мільйона: КП «Ритуальна служба» – 14, 1 мільйона на встановлення меморіалу загиблим, КП «Тернопільводканал» – 800 тисяч гривень на придбання 4 насосних агрегатів для фонтану, КП «ТЕТ» – 8 мільйонів 250 тисяч, в тому числі 7, 3 мільйона на придбання 5 низькопідлогових користованих тролейбусів, КП «Міськавтотранс» – 1,1 мільйона на ремонт боксу і придбання обладнання для обслуговування автобусів.

Додаткову дотацію, яка надійшла із держбюджету у сумі 15 мільйонів 808,6 тисяч гривень спрямують на виплату зарплати працівникам закладів освіти. 325 тисяч іншої субвенції від ОТГ направлять на харчування у садочках та на виплату зарплати працівникам інформаційно-ресурсного центру.

Також відбувся перерозподіл коштів між головними розпорядниками. 15 мільйонів 808,6 тисяч гривень, які вивільнилися за рахунок державної дотації, спрямують КП «Тернопільбудінвестзамовник» на будівництво садочку на 110 місць по вулиці Пелиха. Із них 314 , 6 тисяч виділять КП «Тернопільводоканал» для виготовлення проектно-кошторисної документації компресорної насосної станції для будинку внутрішньо переміщених осіб на вулиці Микулинецькій, 116. За рахунок зменшення гарантійних зобов’язань 7,7 мільйона спрямують КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».