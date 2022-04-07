Термін дії чотирнадцяти дозволів на застосування праці іноземних громадян продовжили у січні – березні 2022 року у Тернопільському обласному центрі зайнятості. Найбільше дозволів на працевлаштування в Україні отримали громадяни США, Вірменії та Польщі.

В нашій області іноземці працюють у різних галузях. Найбільше їх у переробній промисловості – 34%. У сільському господарстві та оптовій або роздрібній торгівлі – по 21,0%, у торгівлі – 15,1%, у сфері обслуговування і надання інших послуг – 29,9%.

Упродовж трьох місяців цього року у 46 роботодавців з Тернопільщини працював 61 іноземець. Це люди з Польщі, Турецької Республіки, Німеччини, Таїланду, Вірменії, Руанди, Королівства Данія, США, Швейцарії, Литви, Латвії, Франції, Китаю, Болгарії, Білорусі, Грузії, Італії та Нідерландів.

Майже дві третини іноземців, які офіційно працевлаштовані на теренах області, обіймають керівні посади та належать до категорії «засновники та/або учасники, а також бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні».