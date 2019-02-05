Скільки єпархій Православної церкви України буде на Тернопільщині

05/02/2019 Розмір тексту:

Процес створення нової церкви триває в Україні. Тернопільська область була поділена на три єпархії православної церкви: дві Української православної церкви Київського Патріархату і одну – Української автокефальної православної церкви. Після утворення Православної церкви України три правлячі архієреї цих єпархій заявили про входження до нової церкви.

Чи зміниться від цього структура єпархій, і хто ними керуватиме «За Збручем» поцікавився у начальника управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей Тернопільської облдержадміністрації Ігоря Кульчицького.

– На території області є три єпархії, керуючі архієреї яких заявили про входження до Православної церкви України, – розповів Ігор Кульчицький. – Це архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор – архієрей Тернопільської єпархії УПЦ КП, єпископ Павло – архієрей Тернопільсько-Теребовлянської єпархії УПЦ КП та єпископ Одеський і Чорноморський Тихон – керуючий Тернопільською єпархією УАПЦ. На сьогодні вони у повному складі зі своїми єпархіями увійшли у загальну структуру Православної церкви України. Якою далі буде структура ПЦУ в області – це внутрішні питання церкви. Поки що вони у такому складі як були у такому увійшли до складу нової церкви. Зараз вони всі в одній церкві, але, як і раніше, поділені на три єпархії. Кожен архієрей керує своєю єпархією. Поки що інших рішень немає. Думаю на даному етапі вони збережуться, як окремі єпархії, які будуть діяти автономно у структурі однієї церкви, кожна єпархія матиме громади, які увійшли до її складу. Зараз триває процедура реєстрації цих єпархій у Департаменті релігій і національностей Міністерства культури України. Коли ці три єпархії будуть зареєстровані, тоді розпочнемо процедуру реєстрації релігійних громад уже з новою назвою з приналежністю до Православної церкви України, яка є в єдності зі Вселенським Патріархом.

За даними Ігоря Кульчицького в області є близько 400 релігійних громад, які належали до УПЦ КП, 150 громад УАПЦ і 116 громад – УПЦ МП, 11 з яких уже заявили про вихід з підпорядкування Московському патріархату і входження до Православної церкви України.

Ольга Трач