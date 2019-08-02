За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Тернопільщини, грошові витрати на харчування в середньому за місяць на одне домогосподарство в 2018 році зменшились на 5,0% порівняно з 2017 роком і становили 3105 грн.

Про це повідомляють у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.

На купівлю м’яса та м’ясопродуктів домогосподарства спрямували 18,9% коштів, хліба і хлібопродуктів – 17,5%, молока, сиру та яєць – 14,7%, цукру, олії та жирів – 9,5%, шоколаду та кондитерських виробів – 7,7%, фруктів – 6,4%, безалкогольних напоїв – 6,0%, риби, рибопродуктів – 5,7%, овочів, включаючи картоплю – 5,3%, інших продуктів харчування – 3,6%.

Частка грошових витрат на харчування поза домом порівняно з 2017 роком зменшилась на 2,4 в. п. і склала 4,7%.

