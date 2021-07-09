В середньому за місяць витрати на харчування на одне домогосподарство в 2020 році зменшились у порівнянні з 2019 роком на 6,1% і становили 3643 грн.

Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Тернопільщини, які наводить Головне управління статистики у Тернопільській області.

На купівлю хліба і хлібопродуктів домогосподарства спрямували 19,2% своїх коштів, м’яса та м’ясопродуктів – 18,6%, молока, сиру та яєць – 14,6%, олії та жирів – 8,4%, фруктів – 7,6%, овочів, включаючи картоплю – 7,0%, цукру, шоколаду та кондитерських виробів – 6,3%, риби та рибопродуктів – 6,2%, безалкогольних напоїв – 5,7%, інших продуктів харчування – 4,0%.

Частка грошових витрат на харчування поза домом у порівнянні з 2019 роком зменшилась на 1,6 в.п. і склала 2,4%.