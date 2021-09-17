Ціни на природний газ зумовлюватиме ринок. Підстав для збільшення вартості блакитного палива немає, – зазначила начальниця управління архітектури, містобудування, ЖКГ та енергозбереження області Софія Близнюк. Суми у річних тарифах залишатимуться незмінними.

Ціни на природний газ зумовлюватиме ринок. Відтак, жителям краю радять обирати постачальників, які пропонують нижчі тарифи.

“Хоча ціна газу зростає у Європі рекордно і досягає вже рівнів вище 800 доларів за тисячу кубометрів і може досягнути рівня і 1000 доларів за тисячу кубометрів через деструктивні дії Газпрому, для українців газ забезпечується за значно нижчою ціною. Суми в платіжках мають бути не більше, ніж розраховано на основі річних тарифних пропозицій. Державний Нафтогаз пропонує як для побутових споживачів, так і для виробників тепла і гарячої води по всій країні абсолютно доступні умови для отримання газу: для побутових споживачів діє річна пропозиція ціни газу 7,96 грн за кубометр. Якби цієї пропозиції не було, ціна на сьогодні сягала б вже 18-20 грн за кубометр газу. А для підприємств теплокомуненерго Нафтогаз пропонує трирічні контракти з ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік”, – зазначила Софія Близнюк.

Додамо, торік через зростання вартості природного газу, в Україні запровадили державне регулювання цін, які діяло до кінця опалювального періоду.