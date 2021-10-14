«Нафтогаз України» пропонує бюджетним та релігійним організаціям середньострокові контакти із фіксованою ціною на газ.

Про це повідомив на брифінгу директор департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження ОДА Володимир Харченко. Відповідний контракт укладається на 15 місяців.

Новий алгоритм розробили, щоб захистити бюджетні установи та релігійні організації, – каже Володимир Харченко. У разі укладання середньострокових контрактів ціна на газ становитиме – 13,7 грн за кубометр (з врахуванням транспортування та ПДВ – 16,8 грн). «Щоб захистити бюджетні установи, розроблено механізм укладання середньострокових контрактів із НАК «Нафтогаз України», який пропонує бюджетним та релігійним організаціям тариф – 16,8 грн за метр кубічний. Керівники бюджетних установ мають якнайшвидше надати компанії необхідний пакет документів. Впродовж п’яти календарних днів після їх отримання НАК «Нафтогаз України» готовий надати послугу. Установи, які надали документи, після вихідних зможуть отримати газ за оптимальними цінами».

Відтак заклади, які уже уклали договори з постачальниками за ринковими цінами, які сягають 30 і більше гривень, мають правові підстави розірвати їх, оскільки є більш вигідні пропозиції.