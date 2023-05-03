Скільки доведеться платити мешканцям Тернопільщини за електроенергію?

Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення до 31 травня 2023 року.

Про це повідомила начальниця управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Софія Близнюк. Тож вартість електричної енергії поки залишається незмінною.

До 31 травня електрична енергія вартуватиме 1,44 грн. та 1,68 грн. за одну кіловат-годину. Різнитимуться тарифи відповідно до споживання.

«Хто споживає до 250 кіловат, то буде платити 1,44 грн., а хто споживає більше, то платить 1,68 грн. Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення до 31 травня 2023 року», – зазначила Софія Близнюк.

Якими будуть ціни на електроенергію з червня, питання залишається відкритим. Останні півтора місяця в Україні обговорюють перегляд тарифів. Пояснюючи необхідність такого непопулярного кроку, представники влади намагаються донести, що підвищення торкнеться передусім заможних громадян, кошти направлять на відновлення енергетичної інфраструктури та підготовку до зими.